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- Bağdat’taki patlamada can kaybı 22’ye yükseldi
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bağdat’taki patlamada can kaybı 22’ye yükseldi

- Bağdat’taki patlamada can kaybı 22’ye yükseldi

-Hastaneden görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Terör Saldırısı Bomba Düzeneği Hükümet El Yapımı Bomba Halk Pazarı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’taki Sadr bölgesinde meydana gelen patlamada can kaybı 22’ye, yaralı sayısı ise 47’ye yükseldi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki el-Vehilat halk pazarında patlama meydana gelmişti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, el-Vehilat halk pazarında terör saldırısı meydana geldiği ve patlamanın el yapımı bomba düzeneğinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin patlama bölgesinin güvenliğinden sorumlu yetkilinin tutuklanmasına karar verdiği aktarıldı.
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