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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bağdat'taki çifte intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

- Bağdat'taki çifte intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Dün Bağdat'ta saldırının gerçekleştirildiği pazardan detaylar

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Bild Başkent Yazılı Açıklama Terör Örgütü Saldırı 


- Irak’ın başkent Bağdat’ta 32 kişinin ölümüyle ve 110 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta pazar yerinde dün iki intihar bombacısı tarafından saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırı sonucu 32 kişi hayatını kaybederken, 110 kişi de yaralanmıştı. Kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. DEAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, pazar yerindeki çifte saldırının 'Ebu Yusuf el-Ensari' ile 'Muhammed Arif e-Mücahit' tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Başbakan el-Kazımi'den sert tepki Saldırı sonrası açıklama yapan Başbakan Mustafa el-Kazımi, saldırıya “sert ve güçlü bir yanıt” verileceği uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan el-Kazımi, Irak halkının terör örgütü DEAŞ karşısında ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirterek, “Iraklıların temiz kanını dökmeye sert ve yıkıcı karşılığımız olacak” ifadelerini kullandı.
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