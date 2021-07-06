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- Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü

- Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'lar düşürüldü

Füze savunma sistemlerinin SİHA'ları vurması

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Roketli Saldırı Savunma Sistemi Roket Saldırısı Füze Savunma Sistemi Saldırı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldü. Irak'ın başkenti Bağdat’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlenmesinin ardından dün gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin yakınlarında uçan silahlı insansız hava araçları (SİHA) düşürüldü. Iraklı güvenlik kaynakları, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarında uçan SİHA'ların büyükelçilik sahasına girmeden füze savunma sistemi aracılığıyla vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
ABD Büyükelçiliğinin SİHA'lara karşı füze savunma sistemini çalıştırdığı başkentteki Yeşil Bölge yakınlarından görüldü.
Irak'ın Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne dün roketli saldırı düzenlenmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bir parçası olarak 2 bin 500 ABD askerinin konuşlandırıldığı ülkede, yılın başından bu yana ABD hedeflerine yönelik 47 saldırı düzenlendi.
Söz konusu saldırıların İran'a yakın Şii milis güçleri tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.
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