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- Bağdat’ta üniversite kütüphanesinde yangın
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bağdat’ta üniversite kütüphanesinde yangın

- Bağdat’ta üniversite kütüphanesinde yangın

Yangından görüntüler

( BAĞDAT ) BAĞDAT

Kütüphane Yangın Altın Gesi Başkent 


- Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir üniversitenin kütüphanesinde yangın çıktı. Kütüphanedeki çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Bağdat Üniversitesi’ne ait bir kütüphanede yangın çıktı. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangının başkentteki Cadiriye bölgesinde yer alan Bağdat Üniversitesi Spor Fakültesi'ndeki kütüphanede çıktığı bildirildi.
Yangının kısa bir süre içinde kontrol altına alındığı belirtilirken, söz konusu kütüphanede bulunan çok sayıda ender kitap ve araştırmanın kurtarıldığı kaydedildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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