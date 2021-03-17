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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın

- Bağdat’ta ticaret merkezinde dev yangın

yangın detay

İtfaiye Aracı Gesi Başkent Trol 

-alevler
-söndürme çalışmaları

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir ticaret merkezinde geniş çaplı yangın çıktı. Bölgeye 50’den fazla itfaiye aracı gönderildi. Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezindeki el-Karrada bölgesinde bulunan ticaret merkezindeki iş yerlerinden birinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler çevredeki dükkanlara sıçradı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye 50’den fazla itfaiye aracı sevk edildi. Alevleri söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ederken, yangının çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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