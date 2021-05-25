Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Bağdat’ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi

- Bağdat’ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi

Protestodan görüntüler

Ayetler Protesto Başkent Hükümet Hükümet Karşıtı 

-Detay

( BAĞDAT ) BAĞDAT

- Irak'ın başkenti Bağdat'ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlar protesto edildi. Irak’ta sivil aktivistleri hedef alan suikastlara yönelik protesto gösterisi düzenlendi.
Dün akşam saatlerinde itibaren ülkenin güney vilayetlerinden Bağdat’a akın eden protestocular, şehir merkezindeki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı. Protestocular, öldürülen aktivistlerin fotoğraflarını ve "Beni kim öldürdü?" yazılı pankartları taşıyarak, Irak bayrakları açtı. Aktivist ve gazetecilerin katillerinin yakalanması için çağrıda bulunuldu. Gösteri, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Irak İnsan Hakları Komiserliği verilerine göre, Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolarda 89 suikast düzenlendi.
Protestocular, suikast olaylarının arkasında İran destekli silahlı grupların bulunduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 2 hafta önce Kerbela kentinde aktivist İhab el-Vezni’nin öldürülmesi ve önceki gün de Nasıriye kentinde protestolara destek veren İmad el-İkeliy’nin maruz kaldığı suikast sonucu ağır yaralanması protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement