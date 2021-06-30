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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bağdat’ta patlama: 7 yaralı

- Bağdat’ta patlama: 7 yaralı

-Patlama meydana gelen pazardan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Güvenlik Güçleri Altın Gesi Başkent Halk Pazarı 


- Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii nüfusun yoğun olduğu Sadr bölgesindeki Meridi halk pazarında patlama meydana geldi. Pazarda bulunan bir tezgahın altına yerleştirilen patlayıcının patlamasını sonucu ilk belirlemelere göre en 7 kişi yaralandı. Patlamanın pazarın yoğun saatte meydana gelmesi can kaybının artmasına neden olabileceği konusunda endişe duyuluyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, güvenlik güçleri soruşturma başlattı.
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