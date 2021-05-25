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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BAĞDAT - Sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi (2)

BAĞDAT - Sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildi (2)

- Sivil aktivistlere yönelik suikastların protesto edilmesi - Slogan atılması - Öldürülen kişilerin resimlerini taşıyanlardan detay Bağdat ’ta sivil aktivistlere yönelik suikastlar protesto edildiBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta bir grup gösterici, kamu hizmeti yetersizliği ve son dönemde sivil aktivistlere yönelik artan suikastları protesto etti. Bağdat ’ın Nusür Meydanı’nda toplanan protestocular, gösterilere katılan aktivistlerin öldürülmesine karşı hükümete tepki göstererek, katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.Bazı gençler, aktivistlerin fotoğrafları ve "beni kim öldürdü?" cümlesinin yer aldığı posterler taşıdı.Iraklı protestocular, ülkede nüfuzu olan İran ve ABD’ye karşı da sloganlar attı.Söz konusu protesto için sosyal medyadan yoğun kampanyalar yürütülmüştü.Irak’ın özellikle güney kentlerinde son dönemde gösterilere önderlik eden aktivistler suikasta kurban gitmişti.

Sosyal Medya Protesto Akalan Başkent Hükümet 

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