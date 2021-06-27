BAĞDAT - Mısır'dan Irak'a 30 yıl sora ilk kez cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret
- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’yi taşıyan uçaktan detaylar - Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi resmi törenle karşılaması - İki liderin protokol salonunda sohbeti - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin havalimanından ayrılışıBAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenecek üçlü zirveye katılmak üzere gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’yi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sisi için Havalimanı'nda resmi tören düzenlendi. Zirvede, üç ülke arasında ekonomik, ticaret ve yatırım alanında iş birliği meseleleri masaya yatırılacak.
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