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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
BAĞDAT - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, üçlü zirve için Irak'ta

BAĞDAT - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi, üçlü zirve için Irak'ta

- Ürdün Kralı 2.Abdullah'ın hükümet sarayına gelişi - Irak Başbakanı Mustafa el - Kazımi'nin, Ürdün Kralı 2.Abdullah'ı resmi törenle karşılamasıBAĞDAT (AA) - Ürdün Kralı 2.Abdullah, Irak - Mısır - Ürdün üçlü zirvesine katılmak üzere Bağdat 'a geldi. Ürdün Kralı için Irak Başbakanı Mustafa el - Kazımi tarafından hükümet sarayında resmi karşılama töreni düzenlendi.

Resmi Karşılama Üçlü Zirve Resmi Tören Hükümet 

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