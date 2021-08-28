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- Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı - Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı - Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta

- Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı - Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta

Bağdat Uluslararası Havaalanı karşılama

( BAĞDAT ) - Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı- Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'ta BAĞDAT

İngiltere İç Savaş Toplantı Uluslararası Körfez Ülkeleri 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansına katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansına katılmak üzere Irak'a geldi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı için kardeş Irak'tayız" ifadesini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al-Thani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi, Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri heyeti de konferansa katılmak üzere Bağdat’ta bulunuyor. Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı Türkiye başta olmak üzere Irak’a komşu ülkelerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İran, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE), Katar, Fransa, ABD ve İngiltere’nin davet edildiği konferansa, tarafların Suriye’de gösterdiği sert tavırlar üzerine Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad davet edilmedi. Irak’ın güvenliği, yatırım ve komşu ülkeler arasındaki sorunları görüşmek için sadece bölgesel ülkelerin katılması planlanan konferans, Irak'a komşu olmayan bazı Arap ve yabancı ülkelerin katılması üzerine uluslararası bir zirve toplantısına dönüştü. Bağdat'ta yapılacak toplantıda İran ile Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkeleri arasındaki sorunların yanı sıra Yemen Savaşı, Lübnan’daki siyasi kriz, Suriye’deki iç savaş, bölgesel su krizi, ekonomik ilişkiler gibi konuların ele alınması bekleniyor.
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