BAĞDAT - Irak ve Pakistan Dışişleri Bakanları petrol satışını görüştü (1)
- Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi'yi karşılaması - İkilinin görüşmesi - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in basın açıklamasıBAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Pakistan’a petrol ihracatını değerlendirdiklerini bildirdi.Hüseyin, Bağdat ’ı ziyaret eden Kureyşi ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Pakistan ile ikili ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Hüseyin, “Görüşmede Pakistan ile petrol, tarım ve sanayi alanında iş birliği ihtiyacının önemini ele aldık. Irak petrolünün Pakistan pazarlarına ihraç edilmesini de değerlendirdik. Pakistan ile dini turizm alanını da teşvik etmemiz lazım.” dedi. Fuad Hüseyin, izledikleri dış politikanın temel konularından birisinin de terörle mücadele olduğunu anlatarak, bu alanda Pakistan ve diğer ülkelerle iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.
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