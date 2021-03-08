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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BAĞDAT - Irak’taki temaslarını bitiren Papa ülkesine döndü

BAĞDAT - Irak’taki temaslarını bitiren Papa ülkesine döndü

- Papa'yı taşıyacak olan uçağın bekleyişi - Bayrak detayları - Papa'nın uğurlama ekibini selamlaması - Uçağın hareket etmesiBAĞDAT (AA) - Irak ’taki ziyaretini tamamlayan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, İtalya’ya döndü.Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda düzenlenen resmi veda töreniyle Papa, ülkesine uğurlandı. Papa’ya uçağa kadar Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih eşlik etti.Papa’nın Irak ’a gelirken olduğu gibi Irak Hava Yolları’na ait uçağı kullanması dikkati çekti.Franciscus, 3 günlük programında Bağdat, Necef, Nasiriye, Erbil ve Musul kentlerini ziyaret etmişti. Irak , ilk olması nedeniyle Papa ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirmişti.

Veda Töreni Çağa İtalya 

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