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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
BAĞDAT - Irak’ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

BAĞDAT - Irak’ta, Kovid-19 gölgesinde ilk ders zili çaldı

- Yeni eğitim - öğretim yılı etkinliğinden görüntüler - Irak Eğitim Bakan Vekili Falah Kaysi ile röportajBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) gölgesinde yeni eğitim - öğretim yılı başladı.
Başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde yeni eğitim - öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarının yolunu tuttu.Yaklaşık 9 milyon öğrencinin ders başı yaptığı ülkede AA muhabirine konuşan Irak Eğitim Bakan Vekili Falah Kaysi, "Okullarda, kriz masasının belirttiği sağlık ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şarttır. Öğrencilere maskeyi çıkarmama talimatı verdik. Tüm öğretmen ve öğrenciler sağlık testlerinden geçirilecek." dedi.
Büyük sınıflarda öğrenci sayısının 15’i geçmeyeceğini ifade eden Kaysi, okullardaki tüm spor aktivitelerinin de iptal edildiğini kaydetti.

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