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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BAĞDAT - Irak’ta hükümete karşı protestolar devam ediyor

BAĞDAT - Irak’ta hükümete karşı protestolar devam ediyor

- Tahrir Meydanı’ndan detay görüntüler - Göstericilerin toplanması - Sloganların atılması - Güvenlik güçlerinin bölgede yoğun güvenlik önlemleri alması - Protesto gösterisinden detaylar Bağdat ’ta hükümete karşı protestolar devam ediyorBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta yüzlerce kişi, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti protesto etmeyi sürdürüyor. Bağdat ’ın merkezi Tahrir Meydanı’nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı protestolarına sloganlar eşliğinde devam ediyor.Protestocular, "Halk, rejimi düşürmek istiyor" sloganları atarak, taşıdıkları pankartlarla aktivistleri öldürenlerden hesap sorulmasını istiyor.Bir grup gösterici de Bağdat ’ın Nusür Meydanı’nda bulunuyor. Bağdat ’ın yanı sıra güney kentlerinden yüzlerce kişi de gelerek gösterilere katıldı.
Irak güvenlik güçleri Tahrir Meydanı çevresindeki güvenlik önlemlerini artırdı. Göstericilerin Yeşil Bölge’ye doğru ilerlemesine izin verilmiyor.

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