BAĞDAT - İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Irak'ta

- Irak Cumhurbaşkanı Salih'in, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ı kabulü (Sessiz) - Irak Cumhurbaşkanı Salih ve İngiltere Dışişleri BakanıRaab görüşmesinden detaylar (Sessiz)BAĞDAT (AA) - Irak'ı ziyaret eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, başkent Bağdat 'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Görüşmeye, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin katıldı.
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