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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BAĞDAT - Güvenlik güçleri tarafından göstericilere gerçek mermi ile ateş açıldı: 1 ölü

BAĞDAT - Güvenlik güçleri tarafından göstericilere gerçek mermi ile ateş açıldı: 1 ölü

- Güvenlik güçleri ile göstericiler arasında yaşanan çatışmadan detay görüntüler - Tahrir Meydanı'nda yaşanan arbededen detaylar Bağdat ’ta güvenlik güçleri tarafından göstericilere gerçek mermi ile ateş açıldı: 1 ölüBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta güvenlik güçlerinin göstericilere gerçek mermi ile ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Başkentteki Tahrir Meydanı’ndan Yeşil Bölge’ye geçmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.Güvenlik güçlerinin göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.Saldırı sonrasında çıkan arbede sırasında hem göstericiler hem de güvenlik güçleri arasında yaralılar olduğu görüldü.
Iraklı göstericiler, kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlere yönelik suikast eylemlerine karşı hükümeti protesto ediyor.

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