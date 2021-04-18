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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

- Bağdat Büyükelçisi Yıldız, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

GÖRÜŞMEDEN DETAYLAR

( ERBİL ) ERBİL

Görev Süresi 


- Görev süresi sona eren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. Görev süresi dolan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul’daki temaslarının ardından Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçerek, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Barzani'nin ikili ilişkilerin tüm alanlarda geliştirilmesini vurguladığı, görev süresi boyunca söz konusu ilişkileri geliştirmek için gösterdiği çabalardan dolayı Yıldız’a teşekkürlerini sunarak yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi. Dün Musul’u ziyaret eden Büyükelçi Yıldız, Erbil ile Bağdat arasında imzalanan Sincar Anlaşması'nın önemini vurgulayarak, kentin "asıl sahiplerine" teslim edilmesini desteklediklerini vurgulamıştı.
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