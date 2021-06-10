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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BAĞDAT - 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

BAĞDAT - 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

- Kitap fuarından detaylar - Fuarı gezen vatandaşlardan detaylar - Fuarın organizatörlerinden Muhammed Zeki ile röportaj23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtıBAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat ’ta, 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle 2 ay gecikmeli başlayan fuarda yerli, yabancı yaklaşık 600 yayınevi stant açtı.Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen fuara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Fuarın organizatörlerinden Muhammed Zeki AA muhabirine, fuara Irak’ın yanı sıra 30’dan fazla ülkeden 600’e yakın yayınevinin katıldığını ifade etti.
Zeki, Türkiye ve Avrupa'dan da fuara katılım olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda kitapların tanıtıldığı fuarın 10 gün boyunca ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

Koronavirüs Muhabir Ziyaretçiler Başkent 

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