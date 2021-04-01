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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar O-3’te sıkışmalı kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Bağcılar O-3’te sıkışmalı kaza: 1’i ağır 2 yaralı

İBB trafik kamerasından görüntü

İlk Müdahale Hastane Kamera Urus Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri
-Polis ekipleri
-Kazaya karışan araçlar
-Yolda yoğunluk
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar 0-3 karayolu Aksaray istikametinde sağ şeritte duran minibüse, kamyonetin arkadan çarpması sonucu iki kişi sıkışarak yardım bekledi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edilirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Bağcılar O-3 Karayolu Aksaray istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritten ilerleyen Mehmet Barış D. İdaresindeki 34 EP 9141 plakalı Kia kamyonet sağ şeritte duran 34 CSZ 499 plakalı Volkwagen minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonettin ön tarafında bulunan sürücü Mehmet Barış Durusoy ve yolcu Esra S. aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücü ve yolcuyu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralı Esra S’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza nedeniyle karayolu üzerinden yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla yoldaki trafik akışı normale döndü.
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