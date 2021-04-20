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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bağcılar’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

Bağcılar’da yasa dışı silah imalathanesine operasyon

İş yeri görüntü

Polis İmalathane Polis Ekipleri İstihbarat 

-Ele geçen silahlar
-Polis ekipleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Bağcılar’da yasa dışı yollarla silah imal eden bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Baskında çok sayıda silah ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar’da bulunan bir adreste yasa dışı yollarla silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler bir süre takip ettikleri iş yerine bugün operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi göz altına alınırken çok sayıda silah ele geçirdi. Zanlılar iş yerinde çıkan seslerin dışarıdan duyulmaması için bir müzik tertibatı kurdukları belirlenirken. Yapılan silahları denemek için de içerisi kum dolu ve özel düzenekle hazırlanmış bir kova da bulundu. (VK-AY-ÖFA
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