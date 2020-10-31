Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da yangın paniği

Bağcılar'da yangın paniği

ÇOCUKLARIN KURTARILMA ANI

Mahsur Kaldı Polis Yangın Paniği Bild Polis Ekipleri 

-YANAN DAİREDEN GÖRÜNTÜ
-OLAY YERİNE GELEN EKİPLER
-YANAN DAİRENİN İÇİNDEN
-GENEL DETAYLAR

( İSTANBUL )- Yangında mahsur kalan 2 çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Bağcılar’da 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede bütün binayı saran yangında mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1125 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede binanın diğer katlarını da sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Binada buluna genç bir kız kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst katta bulunan 2 çocuk mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek ve mahsur kalanları dışarı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yangında mahsur kalan 2 çocuğu yangın merdiveni ile kurtararak ailesine teslim etti. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı