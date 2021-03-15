Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

Bağcılar’da uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi

Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Kimyasal Madde 


- İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 22 kilo 112 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda Bağcılar’da 3 kişinin madde satışı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin Bahçelievler’de kaldıklarını belirleyen emniyet ekipleri, önceki gün ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi’ne eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskında İ.T. (34) ve S.K. (24) isimli erkek şahıslar ile H.Ç. (25)adlı kadın şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 22 kilo 112 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu, 3 tabanca, 57 fişek, 1 kilo 39 gram kimyasal madde, 1 vakum makinesi, hassas teraziler ile 8 aseton ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Ç. isimli kadın hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, İ.T. ve S.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement