Bağcılar’da uçan çatı evlerin içine girdi: 1 yaralı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Bağcılar’da bitişik bir binanın çatısı karşı binadaki dairelere doğru uçtu. Çatıdan dolayı bir kişi yaralanırken, cadde üzerinde bulunan araçlar hasar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına uyarışa akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Bağcılar 348. Sokak üzerinde bulunan iki bitişik binanın çatısı fırtına nedeniyle uçarak, karşı binanın balkonundan içeriye girdi. Bu sırada balkonda bulunan bir kişi, çatıdan kopan parçalar ve dairenin pencere camının parçalanmasıyla yaralandı. Binaya çarparak yere düşen parçalar nedeniyle sokak içerisindeki çok sayıda araç hasar gördü. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor. (MB-



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