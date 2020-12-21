Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı

Bağcılar’da tır çekicisi devrildi: 1 yaralı

İtfaiye

Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulans
-Tırı çekme çalışmaları
-Yoldan görüntü
-Trafik polisleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar Tem otoyolu üzerinde bir tır çekicisi devrildi. Tır sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza akşam 23.00 sırlarında Bağcılar Tem otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Akşam saatlerinde yağan yağmurunda da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tır çekicisi ile önce bariyerlere çarptı ve ardından devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki sürücüyü itfaiye ekipeleri çıkardıktan sonra sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tırın kapattığı yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Tır itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement