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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar'da temizlik görevlisi babaya çocuklarından 'Babalar Günü' sürprizi

Bağcılar'da temizlik görevlisi babaya çocuklarından 'Babalar Günü' sürprizi

Çocukların sürpriz için hazırlık yapması

Kutlay Sarılar Temizlik Görevlisi Gesi 

-Hüseyin Kemiksiz'in ekranda çocuklarını izlemesi
-Çocukların babalarının yanına gelmesi ve sarılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da temizlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Kemiksiz'e 3 çocuğu belediyenin de katkılarıyla büyük bir sürpriz hazırladı. Çalıştığı bölgede ekranda çocuklarının mesajını izleyen Hüseyin Kemiksiz, duygusal anlar yaşadı. Bir demet çiçekle Kemiksiz'in yanına gelen 3 kardeş, babalarına sarılarak onun Babalar Günü'nü kutladı. Bağcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Hüseyin Kemiksiz'e çocukları bir Babalar Günü sürprizi yapmak istedi. Zeynep Kemiksiz, İrem Kemiksiz, Mustafa Talha Kemiksiz isimli 3 kardeş belediye basın ekibine başvurarak Bağcılar Meydan'da çalışan babalarına hazırladıkları sürprizle ilgili bilgi verdi. Basın ekibi çocuklarla görüşmenin ardından baba Hüseyin'in sorumluluk bölgesi meydanda hazırlık yaptı. Hüseyin Kemiksiz tam ekranın yanına yaklaştığında basın ekibi ekranda çocuklarının mesajını yayına verdi. Çocuklarını ekranda izleyen baba Kemiksiz, duysal anlar yaşadı. İşçi Kemiksiz heyecanla izlerken çocukları yanına giderek asıl sürprizi yaptı. Kısa süre sonra araçtan inen 3 kardeş Hüseyin Kemiksiz'in yanına giderek Babalar Günü'nü kutlayıp onunla kucaklaştı. Hüseyin Kemiksiz çocuklarının kendisi için hazırladığı Babalar Günü sürprizi karşısında gözyaşlarına boğuldu.
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