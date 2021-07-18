Bağcılar’da tehlikeli makine taşımacılığı kamerada

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Bağcılar’da bir iş yerinden vinçle makine taşındı. Hiçbir koruma önlemi alınmadan denge kurması için bir işçinin makinenin üzerine çıkarılması ise yürekleri ağza getirdi. Yaşanan o tehlikeli anlar ise kameraya yansıdı. Bağcılar Mahmut Bey’de bir iş yerinden vinçle çıkarılan makinenin taşınması yürekleri ağza getirdi. Taşıma şirketi dengeyi sağlamak için vinçte asılı bulunan makinanın üzerine bir işçiyi çıkardı. Hiçbir koruma önlemi alınmadan makinenin üzerinden duran işçinin rahat tavırları ise, bu kadarına pes dedirtti. Koruyucu kıyafeti olmadan duran işçinin sigara içmesi ise, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

