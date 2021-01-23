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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

Bağcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması hiçe sayıldı

Araziden görüntü

Hafta Sonu Kamera Alabalık 

-Maç yapanlar
-Piknik yapanlar
-Kalabalıktan detay
-Sosyal mesafenin olmadığı görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken Bağcılar'da kısıtlama hiçe sayıldı. Bazı vatandaşlar top oynarken kimileri de piknik yaptı o anlar kameraya yansıdı. Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşların sadece temel ihtiyaçları kapsamında en yakın bakkal, kasap ve manav gibi yerlere yürüyerek gitmesine izin veriliyor. Ancak Bağcılar'da vatandaşların kısıtlamayı hiçe saydığı görüldü.
15 Temmuz Mahallesinde bulunan boş bir araziye gelen onlarca vatandaş adeta yasağa meydan okur gibi araziyi doldurdu. Bazı çocuklar maç yaparken büyüklerin bir kısmı toplu bir şekilde sohbet ederken bir kısmı ise çocuklarıyla piknik yapmayı tercih etti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının da hiçe sayıldığı alanda yaşananlar görenleri hayrete düşürdü.
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