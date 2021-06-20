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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Bağcılar’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Bağcılar’da sıkışmalı trafik kazası: 2 yaralı

Yaralının görüntüsü

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Direksiyon 

-Araç sürücüsü röportaj
-Ekiplerden görüntü
-Çevredeki vatandaşlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Önüne geçen motosikletliye çarpmamak için manevra yapan araç takla attı İSTANBUL

- Bağcılar Matbaacılar Caddesi’nde, aniden önüne geçen motosikletliye vurmamak için manevra yapan araç takla attı. Aracın içinde sıkışan 2 yaralı vatandaşlar tarafından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Matbaacılar Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 61 EV 927 plakalı araç sürücüsü Ramazan Demircan, aniden önüne geçen motosikletliye çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Yaptığı manevra sonrası yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Araçta sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartıldıTakla atan araçta sıkışan Mesut D. ve Selim D., trafikteki diğer sürücüler tarafından çıkartıldı. Yaralılardan biri vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılırken, diğer yaralı ise vatandaşların yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.“Motosiklete vurmayayım diye frene bastım”Bariyere vurarak takla atan araç sürücüsü Ramazan Demircan, “Motosiklet önüme geçti. Motosiklet vurmayayım diye frene bastım. Yol kenarını suladıkları için araba kaydı. Araba kayınca duvara vurdum. 3 kişiydik. Ağır yaralı yok. Teyzemin oğlu onda da bir şey yok” dedi.

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