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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Bağcılar’da sahte para operasyonu: 3 gözaltı

ekipler

Giyotin Akalan Hologram Dizüstü Bilgisayar Polis Ekipleri 

-sahte paralar
-genel ve detay

( İSTANBUL ) -- 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirildi İSTANBUL

- Bağcılar’da matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 1 milyon 56 bin lira sahte banknot ele geçirirken 3 kişiyi de gözaltına aldı. Matbaa kurularak sahte para basıldığı ve bu paraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 4 Aralık günü Bağcılar’daki adrese düzenlenen operasyonda T.G., B.B., ve Y.G., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 1 milyon 56 bin lira sahte banknot Adreste yapılan aramalarda ise 1 milyon 56 bin lira sahte banknot, 1 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet yazıcı, 2 adet löminetör, 2 adet giyotin, 1 adet tabanca ile çok sayıda boya, solüsyon, kartuş, filigran, hologram gibi sahte para basımında kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs, 5 Aralık’ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HK-
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