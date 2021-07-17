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Bağcılar’da meydan dayağı atılan tacizci tutuklandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da meydan dayağı atılan tacizci tutuklandı

Bağcılar’da meydan dayağı atılan tacizci tutuklandı

Arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Meydan Dayağı 


- Bağcılar’da çocukları taciz ettiği iddiasıyla meydan dayağı atılan tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 512 sokak üzerinde, kuaförde çalışan iki erkek çocuk, aynı mahallede oturdukları bir kişi tarafından tacize uğradıklarını söylemiş, tacizi yaptığı iddia edilen şahsa, çocukların yakınları tarafından meydana dayağı atılarak polise teslim edilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan tacizci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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