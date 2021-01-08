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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar'da lüks aracın elektronik aksamını dakikalar içerisinde böyle çaldılar

Bağcılar'da lüks aracın elektronik aksamını dakikalar içerisinde böyle çaldılar

Güvenlik kamerası

Tron Kamera Harekete Geç Hırsız Lüks Otomobil 

-Şahısların araç etrafında gezmesi
-Aracın içerisine girmesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da ana cadde üzerinde park halindeki lüks otomobile giren hırsızlar, dakikalar içerisinde gösterge ve elektronik aksamları çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da meydana geldi. İddiaya göre ana cadde üzerinde park halindeki lüks bir aracı gözüne kestiren hırsızlar, uygun anı kollayarak harekete geçti. Etrafta kimsenin olmadığı bir anda aracın arka camını kıran hırsızlardan birisi aracın içerisine atlayarak girdi ve aracın gösterge ve elektronik akşamlarını çalarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler de ilk olarak aracın etrafında dolanan hırsızlar daha sonra aracın etrafında kimsenin olmadığı bir anda arka cami kırarak aracın içerisine atlıyor ve aracın değerli elektronik aksam ve göstergelerini çalıyor.
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