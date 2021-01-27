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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar’da kurgu video çeken Youtuber gözaltına alındı

Bağcılar’da kurgu video çeken Youtuber gözaltına alındı

-ARŞİV-

( İSTANBUL )- Bağcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kurgu video olduğu ortaya çıkan Youtuber’i gözaltına aldı İSTANBUL

Aliyev Kırköy Sosyal Medya Polis Harekete Geç 


- Sosyal medyada yayılan su satan çocukla ilgili bir videonun kurgu olduğu ortaya çıkmasının ardından Youtuber Fariz Bakshshaliyev, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğünce tarafından gözaltına alındı. Bağcılar’da sosyal deney olarak paylaşılan videoda su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira verdiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu videonun kurgu olduğu ortaya çıkmıştı. Bağcılar polisi Youtuber’ı gözaltına aldı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı videoya ilişkin soruşturma başlatırken, Youtuber Fariz Bahşeliyev hakkında gözaltı kararı verdi. Karar üzerine harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki Fariz Bakshshaliyev’i Bahçelievler’de gözaltına aldı.
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