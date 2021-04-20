Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını

Bağcılar'da korkutan gecekondu yangını

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

Tekstil Atölyesi Gecekondu Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Ekiplerin gecekondulara girmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda çıkan yangın, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen yada yaralanan olmadı. Bağcılar Kazım Karabiber Mahalle 292 Sokakta bulunan iki gecekondunun bahçesindeki kağıt toplama deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yan binanın bodrum katındaki tekstil atölyesine sıçradı. İçeride kimsenin olmaması olası bir facianın önünde geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement