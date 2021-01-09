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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza sonrası görüntüler

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-Arabadan çıkartılanlar
-Vatandaşların yardım etmesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif yaralı olarak çıkarıldı İSTANBUL

- Bağcılar Batışehir yolunda kontrolden çıkan bir araç devrildi. Araçta bulunan 4 kişi diğer sürücülerin de yardımıyla hafif yaralı olarak çıkartıldı. Edinilen bilgilere göre olay sabah 7.30 sıralarında Batışehir Yolunda meydana geldi. 34 CDY 379 plakalı Citroen marka araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası araçta bulunan 4 kişiyi kurtarmak için diğer sürücüler seferber oldu. Kazada hafif yaralanan 4 kişi, bagaj kapağı açılarak çıkartıldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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