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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar'da kahvehanelere korona virüs baskını

Bağcılar'da kahvehanelere korona virüs baskını

Kahvehanelere baskın görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Para Cezası Akalan Kahvehane Polis Ekipleri 


- Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pandemi kurallarını hiçe sayanlara göz açtırmıyor. Ekipler kahvehane olarak kullanılan iki ayrı mekana yaptıkları baskında çok sayıda kişiye pandemi kurallarına uyumamakta cezai işlem uyguladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kapalı olması gereken kafe, kahvehane ve oyun salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir kahvehanenin açık olduğu ve içeride oyun oynatıldığı ihbarını alan ekipler verilen adrese gittiklerinde içeride oyun oynayan 16 kişiyle karşılaştı. Bu şahıslara ekipler tarafından toplamda 55 bin 504 TL para cezası uygulandı. İş yeri de mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
Denetimler kapsamında bir başka kafeye giren ekipler, sokağa çıkmak kısıtlamasında içeride müşteri olduğunu fark etti. Kafede bulunanlar ise polisleri görünce panikleyerek arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından tek tek yakalandı. Şahıslara cezai işlem uygulandı.
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