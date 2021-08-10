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Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı

Bağcılar'da iki kardeşi öldüren zanlı yakalandı

Şahsın yakalanma anı

Operasyon Akalan Kamera Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Operasyon
-Arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Bağcılar’da geçtiğimiz ay iki kişiyi öldürdükten sonra kaçan şüpheli şahıs çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Operasyon anıda saniye saniye kameraya yansıdı. Bağcılar’da 13 Temmuz'da 15 Temmuz Mahallesi'nde, O.S. ve M.S.'nin öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu iki kardeşi iş yerine çağıran şüpheli H.G.'nin, yaşanan tartışmanın ardından silahla ateş ederek bu kişilerin ölümüne sebep olduğu öğrenildi. H.Ç'yi de çekiçle başından yaraladıktan sonra kaçtığı tespit edilen şüpheli, 4 Ağustos günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şahsın yakalandığı operasyon anıda saniye saniye kameraya yansıdı. (ZA-
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