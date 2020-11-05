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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar’da hafriyat kamyonu yayayı ezdi - İSTANBUL

Bağcılar’da hafriyat kamyonu yayayı ezdi - İSTANBUL

- Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerde bulunmasıBağcılar’da hafriyat kamyonu yayayı ezdi - Kamyon sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüİSTANBUL (AA) – Bağcılar’da yolun karşısına geçerken seyir halindeki hafriyat kamyonunun altında kalan yaya hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Halkalı Caddesi’nde yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Cuma Demir’e, aynı caddede seyir halindeki 34 YL 5413 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.Kazada, Cuma Demir olay yerinde feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kamyonun sürücüsü İlker Ç.’yi gözaltına aldı. Sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.Cuma Demir’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Cenaze Polis Merkezi Trafik Yoğunluğu Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri 

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