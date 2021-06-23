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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar'da güvenlik görevlilerinin darp ettiği doktor konuştu

Bağcılar'da güvenlik görevlilerinin darp ettiği doktor konuştu

Doktorun açıklamaları

Güvenlik Görevlisi Güvenlik Müdürü Güvenlikçi 

-arşiv
-g.k. görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da güvenlik görevlilerinin darp ettiği stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu dehşet anlarını anlattı. Arslanoğlu, "Seni yaşatamayacağız diyerek beni duvara yapıştırdılar, copla darp ettiler" dedi.
Bağcılar'da dün akşam güvenlik görevlileri tarafından darp edilen stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, yaşananları anlattı. İşten yorgun geldiğini ve eve yemek söylediğini belirten Arslanoğlu, "Kurye beni aradı, 'beni içeri almıyorlar. Kimliğimi istiyorlar' dedi.
Ben de 'kimliğini verme, kimsenin böyle bir hakkı yok' dedim. Güvenliği telefona istedim. 'İşten geliyorum çok yorgunum lütfen içeri alın' dedim. Ancak daha sonra aşağı inerek kendi yemeğimi kendim aldım" ifadelerini kullandı. Yemeğini aldıktan sonra sitenin güvenlik müdürünü arayarak kendisini tanıttığını söyleyen Arslanoğlu, "Siz kolluk kuvveti değilsiniz kimlik alamazsınız dedim. Bana hakaretler etti. Neredesin geliyoruz. 3 kişi gelmişler. Oturdum onları bekliyorum. Geldiler seni yaşatmayacağız direk oradaki cama yapıştırıyorlar. Kendisi beni oradaki saksıya düşürdüler. Diğer güvenlik görevlisi bana 5 kere copla vurdu. Allah'tan başımı korudum darbe almadım. Elimden geldiğince savuşturmaya çalıştım yapamadım. Geldiler ayırdılar. Darp raporu aldık, güvenlik şirketinden, site yönetiminden ve beni darp eden güvenlikçilerden şikayetçi oldum" dedi.
(ÖFA
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