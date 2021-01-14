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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bağcılar’da gecekondu alev alev yandı

Bağcılar’da gecekondu alev alev yandı

Yangından görüntü

Polis Sağlık Ekibi Gecekondu Şili Yangına Müdahale 

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-Olay yerinden görüntü
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-Röp
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-Genel Detay
-GÖRÜNTÜ- Bağcılar yangın klasör

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da içinde 3 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekonduda sobadan kaynaklı yangın çıktı. Olay Bağcılar Mahmutbey Mahallesi, 2525 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ailenin yaşadığı 2 katlı gecekonduda sobadan kaynaklı yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyüdü evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekibi sevk edildi. Yangında içeride, baba, anne ve çocuk büyük panik yaşadı. Aile kendi imkanlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrasında evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kendi evlerine sıçramasından endişe eden Alican Akar, “Ev bizim olduğu için yangının bizim eve sıçramasından dolayı yukarı çıkıp müdahale ettik. İtfaiye bekledik yapacak bir şeyimiz yoktu zaten, herhangi bir şey var mı yok mu bilmiyoruz" dedi.

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