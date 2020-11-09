Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

Bağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - İSTANBUL

- Dereye yuvarlanan araçtan görüntüler - Kaza olan çevreden görüntülerBağcılar'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da, kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Ferhat A. idaresindeki 34 BHB 093 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı Şirinevler istikametinde kontrolden çıktı.Yol kenarındaki refüje çarpan otomobil daha sonra Tavukçu Deresi'ne yuvarlandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.Bölgedeki trafik kaza nedeniyle bir süre yoğunlaştı.

Polis Hastane Trol 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı