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Bağcılar’da dere yatağına düşen adamın bacağı kırıldı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bağcılar’da dere yatağına düşen adamın bacağı kırıldı

Bağcılar’da dere yatağına düşen adamın bacağı kırıldı

Adamım yerdeki görüntüsü

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

-Kurtarma çalışmaları
-Ambulansa taşıma
-Sağlık ekipleri
-İtfaiye ekipleri
-Detayla

( İSTANBUL )- Dere yatağına düşen adamı İtfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı İSTANBUL

- Bağcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düşen adamın bacağı kırıldı. Adam, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, saat 19.30 sıralarında Basın Ekspres yolu Bağcılar mevkiinde bulunan dere yatağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle dere yatağına düştü. Adamın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri adamı sedye ile düştüğü yerden çıkardı. Bacağında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar olan adam sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dere yatağında su seviyesinin düşük olması olası bir can kaybını önledi. (FT- MB-
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