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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar’da cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Bıçaklı Kavga Cinayet Kışla 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da bir binada 6 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişide ağır yaralandı. Olay, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1442 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 1'inci katında oturan Gürcistan uyruklu Teyo isimli kadın ve Pakistan uyruklu Amir’in evine gelen 4 kişi arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Şahıslar evde bulunan 2 kişiyi bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis sokağı güvenlik çemberine alırken giriş çıkışlar kapatıldı. Eve giren ekipler Teyo isimli kadının hayatını kaybettiğini tespit ederken, Amir isimli erkek şahıs ağır yaralanarak ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. (ZA-
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