Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da çatı yangını paniği

Bağcılar’da çatı yangını paniği

çatı yanarken alevli görüntü (cep telefonu)

Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Polis Ekipleri Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-itfaiye müdahale ederken görüntü
-çalışmalardan görüntü
-esnaftan röp
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Bağcılar’da, iki katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede yan binanın çatısına da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 12.20 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2283 Sokaktaki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki esnaf durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine gelen itfaiyeye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Alevler kısa sürede bitişik binanın çatısına sıçradı. Bunun üzerine Bağcılar, Başakşehir ve Bahçelievler’den takviye ekipler sevk edildi. Yangının yan çatıya sıçraması nedeniyle vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimsenin yaralanmadığı yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İki binanın çatısında maddi hasara oluşurken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Yangınla ilgili konuşan çevredeki esnaf Ahmet Dağ, “İlk önce duman çıktı, çatı katında çıktı. Allah’tan o an hazırda kimse evde yoktu. Tabi bitişik olduğu için diğer çatıya da yansıdığı için, biraz hasar var. Çok şükür, yaralı ve can kaybı yok. Buradaki esnaf arkadaşlar haber verdik itfaiyeye” diye konuştu.
(MT-YM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement