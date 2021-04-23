-yangından detaylar

-ekiplerin yangına müdahalesi



( İSTANBUL -EK)-Bağcılar'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İSTANBUL



- İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman caddesinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor



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