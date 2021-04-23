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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar'da bir fabrikada patlama

Bağcılar'da bir fabrikada patlama

Yangından alevli görüntüler

Polis Fabrika Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-yangından detaylar
-ekiplerin yangına müdahalesi

( İSTANBUL -EK)-Bağcılar'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İSTANBUL

- İstanbul Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman caddesinde bulunan bir fabrikada patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan fabrikaya itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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