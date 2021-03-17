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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bağcılar’da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

Bağcılar’da bir balıkçı dükkanında korkutan patlama

Patlamanın meydana geldiği dükkandan görüntü

Polis Bild Gaz Sıkışması Polis Ekipleri 

-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Yola saçılan eşyalardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da gece saatlerinde bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı patlamada dükkanda bulunan eşyalar sokağa saçıldı. Olay, saat 05:00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir balıkçı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı. Patlama sonrası yaşanan gürültü nedeniyle korku ve panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaşanan patlamada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken dükkanda bulunan eşyalar caddeye saçıldı. Dükkanda patlama sonrası büyük hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre gaz sıkışması ihtimali üzerinde durulurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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