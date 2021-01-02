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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da bir araç boş yolda takla attı

Bağcılar’da bir araç boş yolda takla attı

Araçtan görüntü

Polis Aracı Polis Hastane Direksiyon 

-Yoldan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda takla atan araçta bir kişi hafif yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 AZZ 99 plakalı aracın sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsü polis aracıyla tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Ters dönen araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı. (FT- MB-
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