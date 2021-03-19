Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Bağcılar’da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı

Bağcılar’da bebek arabasındaki bebeğin yola düşmesini market sahibi anlattı

Olay yeri

Görgü Tanığı Alışveriş Market Bebek Arabası Irak 

-Roportalj

( İSTANBUL )- Faciadan dönülen olay anını anlatan market sahibi: Her şey bir dakikada oldu” İSTANBUL

- Bağcılar'da kaldırımda bırakılan bebek arabasındaki çocuğun yola devrilmesi sonrası son anda aracın altında kalmasına tanık olan market sahibi o anları anlattı. Her şeyin bir anda gerçekleştiğini anlatan market sahibi, çocuğun iyi olduğunu kaydetti.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bebeğiyle birlikte markete gelen anne alışveriş yapmak için bebeğini bebek arabasında bırakarak markete girdi. Bu esnada bebek arabası aniden hareket etti ve kayarak yola düştü. Bebeğin düştüğü yere park etmeye çalışan aracın sürücüsü son anda bebeği görerek durdu. Olası bir faciadan dönülen görgü tanığı market sahibi Mustafa Asaad olay anını anlattı. Asaad, “Olay bir dakika içinde oldu. Anne markete girdiği sırada kaza yaşandı. Bebeğin durumu iyi” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement