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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Bağcılar’da araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Bağcılar’da araca silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay yeri incelem

Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Araçtan görüntü
-Sokaktan detay
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Bağcılar’da bir kişi başından silahla vurularak ağır yaralandı İSTANBUL

- Bağcılar’da bir kişi aracı içerisinde seyir halindeyken başından silahla vurularak ağır yaralandı. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay, bu akşam saat 21.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı mahallesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi aracında seyir halinde olan T.E’ye silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu T.E. başından vurularak ağır yaralanırken, şahsın kullandığı araç park halindeki bir kamyona çarparak durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 29 yaşındaki T.E’yi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Bağcılar ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 2 saldırgan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının gerçekleştiği yere gelen olay yeri inceleme ekipleri, üzerinde 4 kurşun girişi olan araç ve çevresinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. (FT- MB-
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