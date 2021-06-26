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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Bağcılar’da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar’da ailesiyle parkta oturan şahıs, tartıştığı iki kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Silahlı kavgada ölen şahsın cenaze aracına bindirilmesinden görüntü

Sağlık Ekibi Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Ölüm Haberi 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Ölen kişinin aile yakınlarının olay yerinde gözyaşı döktüğü anlardan görüntü
-Olayın yaşandığı park alanından genel görüntü
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafları

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Bağcılar’da gece saatlerinde ailesiyle birlikte parkta oturan bir kişi, kendisiyle tartışmaya giren iki kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı kavga sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olay, saat 02:00 sıralarında Bağcılar 100.Yıl Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, Ali Tulgaroğlu (51), parkta ailesiyle birlikte oturan bir kişi ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Ali Turhanoğlu kavgada kendisine destek olması için bir arkadaşını aradı. Olay yerine gelen arkadaşı ve Ali Tulgaroğlu, aile fertlerinin sakinleştirmeye çalıştığı şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Silahlı kavga sonrası Ali Tulgaroğlu ağır yaralanırken, arkadaşı ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti Polis ekipleri olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Silahlı kavgada ağır şekilde yaralanan iki çocuk babası Ali Tulgaroğlu olay yerinde hayatını kaybederken bacağından yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu Ali Tulgaroğlu’nun ölüm haberini alan aile yakınları olay yerine geldi. Kanlar içinde yerde yatan adamı gören aile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri olay mahallinde onlarca kovan buldu. Olayla ilgili inceleme devam ederken polis ekipleri olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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